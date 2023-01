I tifosi del Valencia circondano l'auto di Musah: la sua reazione è incredibile

La sconfitta casalinga subita nella sfida contro l'Athletic Bilbao in Coppa del Re per 3-1, ha scatenato la reazione dei tifosi del Valencia. Gli ultras hanno atteso l'uscita dei calciatori dal Mestalla, per circondarli e chiedere spiegazioni. Gli animi erano caldissimi. Tra i più criticati lo statunitense Musah e Comert.