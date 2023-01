Flop Ronaldo, anche Rudi Garcia storce il naso: le frasi che affossano CR7

Grande delusione per Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta rimediata ieri contro l'Al Ittihad, nel match valido per la Supercoppa dell'Arabia Saudita. Il punteggio finale è stato di 3-1, con l'asso portoghese che non è riuscito a incidere in maniera determinante nell'economia del match. Ha masticato amaro anche Rudi Garcia che ha evidenziato un errore di CR7: "Una delle cose che ha cambiato il corso della partita è stata l'occasione mancata di Cristiano nel primo tempo", per poi proseguire: "Mi congratulo con Al-Ittihad. Hanno presentato un primo tempo migliore del nostro e abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma sfortunatamente non siamo stati in grado di aggiustare il risultato".