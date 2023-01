“Oggi farei piangere tutti i giocatori”: un ex allenatore parla delle sue brutali sfuriate

INGHILTERRA - Le sue innumerevoli armi motivazionali hanno toccato vere e proprie leggende del Manchester United, tra cui Wayne Rooney, David Beckham e Cristiano Ronaldo. L'ex manager dei Red Devils era solito strigliare talmente forte in faccia i propri giocatori da asciugargli i capelli bagnati. Da qui il trattamento "dell'asciugacapelli". E poi le urla ravvicinate e le ferite provocate ai suoi giocatori (quando calciò uno scarpino che colpì all'occhio Beckham), l'81enne ex manager è ricordato per il suo carattere aggressivo. Forse questo genere di personalità non è molto adatta al calcio attuale. È lo stesso Ferguson a rivelarlo.