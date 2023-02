Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr, cambiano i piani dopo appena due partite: la clamorosa indiscrezione sul suo futuro

Sono bastate due partite per cambiare i piani di Cristiano Ronaldo. L'impatto del portoghese nel campionato saudita non è stato straordinario. La sua squadra, l'Al-Nassr, è stata eliminata dalla Supercoppa dai rivali dell'Al-Itthihad. Ronaldo non ha lasciato il segno in campo. Anzi, al termine della gara il tecnico Rudi Garcia ha criticato l'atteggiamento suo e di tutta la squadra. "L'occasione fallita da Cristiano Ronaldo nel primo tempo è stata decisiva", ha detto l'ex tecnico della Roma, che ha poi criticato l'atteggiamento degli altri giocatori, che hanno cercato di passargli il pallone troppo frequentemente.