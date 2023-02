La clamorosa richiesta dei Pumas a Dani Alves dopo le accuse di stupro

Continuano i guai per Dani Alves: dopo l'arresto per presunta violeza sessuale ai danni di una ragazza in un locale a Barcellona e la rescissione del suo contratto con i Pumas, il laterale brasiliano sarà costretto ad una vera e propria battaglia legale con il club messicano. I Pumas infatti, dopo averlo licenziato hanno chiesto un indennizzo di cinque milioni di dollari (4,5 milioni di euro) al giocatore brasiliano. Il club messicano invoca una clausola nel contratto dell'ex barcellonese.

La clausola che inchioda Dani Alves

Secondo il club, una clausola nel contratto di Dani Alves stabilisce che il giocatore è passibile di una sanzione in casi di doping, scandali o, in "qualsiasi atto considerato un crimine secondo la legislazione del Paese in cui ha avuto luogo". Questa sanzione pecuniaria ammonta a cinque milioni di dollari (4,5 milioni di euro). "In caso di violazioni molto gravi da parte del giocatore, alle condizioni previste dalle clausole quattordicesima e quindicesima del contratto, il giocatore è irrimediabilmente obbligato a rimborsare la società per il pagamento del risarcimento previsto dalla quindicesima clausola del contratto, nella misura di 5 milioni netti", scrivono i Pumas in una mail inviata direttamente a Dani Alves.