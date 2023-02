Guai per il Psg: lungo stop per Mbappé. Salta il Bayern

PARIGI - Una vittoria pesante quella di ieri sera a Montpellier per il Psg di Galtier. I parigini hanno vinto 3-1 allo Stade de la Mosson (primo gol francese per l'ex Napoli Fabian Ruiz) e hanno allungato a +6 sul Lens sconfitto in casa dal Nizza. Il Marsiglia di Tudor, con il successo ottenuto per 2-0 contro il Nantes (a segno il nuovo acquisto Ounahi, rivelazione del Mondiale in Qatar con il suo Marocco), si è portato a cinque punti dal Psg capolista che però deve fare i conti con lo stop di Mbappé.