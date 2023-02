Nuova panchina per Cuper: l'ex Inter e Parma guiderà la Siria

Nuova avventura in panchina per Hector Cuper. Il 67enne ex allenatore dell'Inter, ormai dal 2015 in pianta stabile sulle panchine di varie nazionali, è stato ufficialmente nominato nuovo ct della Siria. "El hombre vertical" ha iniziato ad allenare nel 1993 in Argentina. Da lì in poi la sua carriera si è spostata in Europa partendo dalla Spagna: Maiorca e Valencia (in bacheca due Supercoppa di Spagna nel 1998 e nel 1999). Poi Inter, ancora Maiorca, Parma, Georgia, Aris Salonicco, Racing Santander, Orduspor e Al-Wasl. Successivamente le esperienze alla guida dell'Egitto, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo. Adesso per Cuper inizia una nuova avventura in Siria...