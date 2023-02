Fallo bruttissimo su Vinicius: Paulista se la cava con poco, ecco quante giornate di squalifica

ROMA - Al 72' di Real Madrid-Valencia , Gabriel Paulista perde totalmente la testa e probabilmente preso pure dal nervosismo stende con un bruttissimo intervento, il connazionale Vinicius Junior . Rosso diretto e Valencia in inferiorità numerica. Risultato? Due giornate di squalifica. Forse troppo poche per un fallo che grazie anche ai riflessi di Vinicius poteva causare decisamente guai peggiori. Il difensore salterà così le sfide con Girona e Atlhetic Bilbao .

Le scuse di Gabriel Paulista sui social

Con un post su Instagram, nel primo pomeriggio odierno, sono arrivate le scuse di Gabriel Paulista, dopo la brutta serata del Bernabeu. Ecco cosa c'è scritto: "Accetto le critiche e il cartellino rosso, ma non sono orgoglioso. Sono un giocatore forte, ma nobile. Rispetto Vinicius e non è mai stata mia intenzione ferirlo. Stiamo soffrendo molto in questo grande club, viviamo una situazione molto difficile e le sensazioni sono in superficie e a volte è difficile controllare i nervi. Non li ho controllati e mi scuso dal profondo del mio cuore. Continueremo a lottare fino alla fine per invertire questa rotta. Che nessuno dubiti di noi".