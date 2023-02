I commenti della famiglia di Clara Chia: cosa pensano di Piqué, su Shakira sono sprezzanti

ROMA - La studentessa Clara, 23 anni, è stata vista con Gerard Pique per la prima volta da quando sembra essersi nascosta per evitare contraccolpi sulla nuova canzone della cantante colombiana. La melodia esplosiva di Shakira ha lasciato pochi dubbi sul fatto che si riferisse al suo ex partner e alla giovane amante. Secondo quanto riferito, Clara ha preso la canzone come uno scherzo e ha detto che non reagirà. Una fonte ha detto a Univision: "Non lo trovano divertente, è chiaro, ma a loro non importa molto". E uno degli amici di Clara ha aggiunto: "Clara non ha mai detto nulla né lo dirà, ovviamente, è una signora", mentre invece, i genitori di Clara definiscono in modo dispregiativo Shakira come l'ex di Pique - e si dice che siano felici della nuova relazione della figlia.