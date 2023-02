Ronaldo e il piano pensione dopo il ritiro: pensa a una cosa che non aveva mai considerato

Ronaldo, il piano per il futuro

Secondo quanro riportato dal The Mirror, Cristiano Ronaldo dovrebbe giocare ancora due stagioni con la maglia dell'Al Nassr. A quel punto, arrivato all'età di 40 anni, potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Del resto lo aveva anticipato anche nel corso della sua intervista a Piers Morgan che aveva portato alla rottura con il Manchester United: "Penso che 40 anni sia l'età giusta, ma ancora non so cosa mi riserverà il futuro. Puoi fare dei programmi, ma la vita è così dinamica, non puoi mai sapere cosa accadrà. Vorrei giocare ancora 2-3 anni al massimo". In Arabia o in Europa? I prossimi mesi saranno cruciali per capire il pensiero di CR7, che ora avrebbe iniziato a considerare anche un suo clamoroso ritorno.