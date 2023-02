Dani Alves senza pace, ecco la nuova pesante accusa

Altre brutte notizie per Dani Alves. Stando a quanto riportato da Marca, il brasiliano, già in carcere per l'accusa di stupro, ha accumulato debiti fino a 2,25 milioni di euro con le sue aziende. Inoltre, i suoi due ristoranti a Barcellona, Boteco Fogo e Alquimia Fogo, hanno ricevuto 5 fascicoli di sequestro dal comune di Barcellona.