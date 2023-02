Ronaldo, le assurde accuse di un compagno di squadra: "Da quando c'è lui..."

Nello scorso turno della Saudi Professional League è arrivato il primo gol ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr. Il 38enne portoghese ha segnato su rigore al 93' ed ha evitato la sconfitta contro l'Al-Fateh. I gialloblù di Rudi Garcia hanno pareggiato 2-2, rimanendo primi in classifica con 34 punti, assieme all'Al Shabab e all'Al Ittihad. La squadra di Ronaldo, rispetto all'Al Shabab, ha però una gara in più da giocare. Intanto sono trapelate alcune importanti rivelazioni all'interno dello spogliatoio dell'Al Nassr...