Terremoto, shock in Turchia: diversi calciatori dispersi sotto le macerie

Aumenta di ora in ora il conto delle vittime per il fortissimo terremoto che ha colpito la Turchia . Le cifre si attestano, al momento, su 1.300 morti e 6.000 feriti . Anche il calcio, purtroppo, non è estraneo all'accaduto. In particolare per il Gaziantep, l'Adana Demirspor e Hatayspor, le squadre tre di Super League più vicine all'epicentro della scossa .

Terremoto in Turchia, aumenta il numero di calciatori sotto le macerie

Secondo quanto riportato dai media locali anche Christian Atsu sarebbe ancora sotto le macerie. Il calciatore ghanese, ex Chelsea e Newcastle, si è trasferito nel 2022 all'Hatayspor. Insieme all'esterno ci sarebbe anche il compagno di squadra Onur Ergün ed il direttore sportivo Taner Savut. Volkan Demirel, ex portiere del Fenerbahçe e ora allenatore dell'Hatayspor, ha lanciato un commovente appello per incentivare le ricerche dei componenti della sua squadra: "Vi chiedo aiuto, inviate tutte le risorse che avete. Per favore, vi chiedo, per l'amor di Dio. Ci sono persone che stanno morendo qui". Nelle ultime ore, tra i dispersi, si è aggiunto anche Ahmet Eyüp Türkaslan, portiere del Malatyaspor. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tramite un comunicato ufficiale: "Il giocatore si trova in uno degli edifici distrutti dal terremoto. Le ricerche e i soccorsi continuano, non abbiamo ancora avuto sue notizie. Gli rivolgiamo le nostre preghiere". Y?lmaz Vural, allenatore della squadra, ha inoltre espresso tutta la sua preoccupazione in un'intervista: "Ho concesso alla squadra due giorni di riposo dopo la partita con il Rizespor. La maggior parte dei giocatori non è a Malatya, è rimasto solo il nostro secondo portiere. Hanno salvato sua moglie. Sono devastato".