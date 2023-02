Turchia, Atsu è vivo: la conferma arriva da un dirigente

ROMA - Christian Atsu è stato trovato vivo sotto le macerie. È la notizia dell'ultima ora che rimbalza dalla Turchia e trova conferma anche in fonti ufficiali dopo le news frammentarie e imprecise che erano arrivate sulle sue condizioni e sul fatto che fosse ancora disperso. E' ferito e ha difficoltà respiratorie ma, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori lo hanno individuato grazie alle voci delle persone, tra cui lo stesso giocatore, intrappolate sotto i resti di un parcheggio. Dalla gioia per la prima rete in campionato alla paura per il terribile terremoto. Atsu si è trasferito all'Hatayspor nell'estate scorsa e ha segnato il suo primo gol proprio domenica sera, poche ore prima che avvenisse la tragedia. La stagione 2012-2013 gli fece da trampolino di lancio: le prestazioni con la maglia del Porto gli valsero un biglietto di sola andata per la Premier League, destinazione Chelsea, poi esperienze anche con Bournemouth, Vitesse (Olanda) e Malaga (Spagna). La penultima esperienza prima dell'approdo in Super Lig, è stata nel campionato arabo tra le fila dell'Al-Ra'ed. Conferme che il ragazzo è stato tirato fuori da sotto le macerie arrivano anche da Mustafa Ozat, dirigente dell'Hatayspor: "Mi hanno appena informato che Christian è stato soccorso e portato in ospedale".