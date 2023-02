L'ex personal trainer di Ronaldo e Benzema fa una rivelazione che spiazza tutti

Il paragone degli allenamenti di Benzema e Cristiano Ronaldo

Queste le parole di Atalaya ai microfoni di Radio Marca: "L'allenamento che fa Benzema non lo sosteneva nemmeno Cristiano". Il personal trainer è intervenuto anche sulle condizioni dell'attaccante, assente dal Mondiale per Club in Marocco per un infortunio. "Siamo sereni perché non è un infortunio grave. Karim sta migliorando ogni giorno. È a casa, non ha niente da fare e scende in palestra ad allenarsi".