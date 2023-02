Arriva Ronaldo e lui chiede di andare via: la richiesta di CR7

Vincent Aboubakar ha parlato a Canal+. L'attaccante camerunense, di proprietà del Besiktas ed ex Al Nassr , ha svelato un interessante retroscena sull' arrivo di Cristiano Ronaldo in squadra.

Al Nassr, la rivelazione di Aboubakar su Ronaldo

Aboubakar è stato al centro di numerose voci di mercato dopo la notizia dell'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. L'attaccante era infatti il principale indiziato per lasciare l'Arabia Saudita, liberando un posto in squadra. Il camerunense ha raccontato così la sua scelta: "Quando ho saputo della firma di Cristiano Ronaldo, ho informato l'allenatore che volevo andarmene, ancor prima che arrivasse a Riyadh. Ronaldo mi ha chiesto di restare e la società voleva che restassi almeno fino alla fine della stagione, ma io volevo andarmene".