Il fratello di Messi contro il Barcellona: "Se torniamo è per togliere Laporta"

A un anno e mezzo di distanza, il trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona al Psg non smette di far discutere. Questa volta a intervenire sulla questione è stato il fratello Matias. Dure le dichiarazioni dell'argentino che non mette tra le ipotesi un ritorno in Catalogna, se non a determinate condizioni.

Le parole di Matias Messi

Queste le parole di Matias Messi sul canale Twitch di suo figlio (Labajada10): "Non torneremo al Barcellona. E se lo faremo, faremo una bella pulizia. In primis per Joan Laporta, ingrato per tutto ciò che Messi ha dato al Barcellona". Non ha risparmiato neanche i tifosi blaugrana: "La gente non l'ha aiutato. Sarebbero dovuti uscire per protestare o qualcosa del genere affinchè Laporta se ne andasse e Messi restasse. I catalani sono traditori".