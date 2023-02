Ndlovu si rifuta di pagare alimenti per due figli: "Non posso, ne ho altri 11"

ROMA - Peter Ndlovu è una vera e propria leggenda dello Zimbabwe. E' stato tra le stelle della Premier League agli inizi degli anni 90 vestendo le maglie di Coventry, Birmingham, Huddersfield e Sheffield, divenendo il primo calciatore africano a segnare nella storia del massimo campionato inglese. Nella sua carriera da attaccante Ndlovu ha collezionato tante battaglie sportive, ma questa volta la partita più importante si è giocata in tribunale. L'ex attaccante si è infatti presentato davanti all'Alta Corte di Johannesburg (Sudafrica) per fronteggiare delle accuse mossegli dalla madre di due dei suoi tantissimi figli. Quest'ultimo ha sostenuto davanti al giudice di non poter pagare gli alimenti che gli vengono chiesti per i due figli, perché si sta già occupando per il mantenimento di ben altri 11 figli. Ecco cosa ha detto: "Ho 13 figli, inclusi questi. Sono obbligato a contribuire e ad occuparmi del mantenimento di tutti i miei figli. Non sono mai stato informato delle gravidanze o dei parti successivi e tra noi non esiste comunicazione e inoltre la madre non me li fa vedere". La signora chiede 1.600 euro al mese. Una cifra che a detta dell'ex bomber che ha intrapreso una carriera da imprenditore non è nella sua disponibilità: "Non posso soddisfare questa richiesta perchè ho altre spese e obblighi. Non permettermi una detrazione di 1.600 euro al mese dal mio stipendio". Morale della favola? Il ricorso presso l'Alta Corte di Johannesburg ha stabilito che Ndlovu dovrà pagare 641 euro al mese alla madre dei suoi due figli.