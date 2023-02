SOS Demiral per la Turchia. E le maglie di CR7, Dybala e Bonucci fruttano 250 mila euro

Il 15 gennaio scorso, a Bergamo, in occasione della partita Atalanta-Salernitana , duecento tifosi turchi, giunti espressamente da Istanbul, hanno fatto un tifo d'inferno per Merih Demiral e per la sua Dea. La gioia e la passione di quel pomeriggio hanno lasciato posto al dolore e allo choc per l'immane tragedia del terremoto che, nella notte fra il 5 e il 6 febbraio , ha devastato l'area meridionale della Turchia e le regioni settentrionali della Siria, interessando una popolazione complessiva di 24 milioni di persone. Il bilancio provvisorio stilato dalla Reuters, sulla scorta degli ultimi aggiornamenti, è terrificante: oltre 17 mila morti, 70 mila feriti, 280 mila profughi, 7 mila edifici distrutti. Demiral ha promosso subito una raccolta di fondi lanciando su Twitter l'asta delle maglie di alcuni fra i giocatori più famosi incontrati nella sua esperienza italiana, cominciata nel 2019 indossando la maglia del Sassuolo, proseguita nel biennio juventino prima di trasferirsi all'Atalanta nell'estate di due anni fa.

L'iniziativa di Demiral

Ventiquattro anni, nazionale turco (35 presenze, 2 gol), per la sua iniziativa solidale Demiral ha subito riscosso il sostegno di tre ex compagni di squadra bianconeri: Ronaldo, Dybala e Bonucci. "Ho parlato con Ronaldo che ha aderito subito subito. Abbiamo messo all’asta la sua maglia autografata, faceva parte della mia collezione. Tutto il ricavato verrà utilizzato nella zona terremotata. Ho parlato anche con Bonucci. Ha espresso la sua tristezza e ha detto che è a fianco del nostro popolo: ha donato una maglia della Juve autografata”. Il calcio dispone di una straordinaria cassa di risonanza mediatica, amplificata dai profili social dei suoi protagonisti. Questa è un'altra buona occasione per usarla: Demiral lo sta facendo nel modo più efficace e rapido per aiutare chi ha perso tutto. In serata, l'annuncio: il risultato dell'asta è stato straordinario: una società ha acquistato le maglie per 5 milioni di lire turche, circa 250 mila euro. La somma è stata immediatamente girata a una fondazione per l'assistenza sociale che opera nelle zone colpite dal sisma.