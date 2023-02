LORIENT (FRANCIA) - Il Lens batte il Lorient in trasferta e approda ai quarti di finale di Coppa di Francia. La sfida, che nei tempi regolamentari si era chiusa sull'1-1 (gol di Fulgini per gli ospiti e pareggio dei padroni di casa all'84' con Le Fee), si è decisa ai calci di rigori. Il Lorient commette due errori dal dischetto, mentre il Lens realizza quattro rigori su quattro e stacca il biglietto per i quarti di finale.