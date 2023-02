Paura per Ronaldo, le locuste invadono lo stadio: scene spaventose in Arabia

"Non potevano perdersi lo show di Ronaldo"

Mentre Cristiano Ronaldo dava spettacolo in campo, segnando quattro reti, i tifosi sugli spalti erano costretti ad evitare le fastidiose locuste, che riempivano le tribune: "Anche loro non potevano mancare ad un evento così", hanno scherzato diversi utenti sui social. "Le cavallette hanno fatto di tutto per non perdersi lo show di Cristiano Ronaldo", hanno ribadito in molti.