Dani Alves, la moglie triste e sola: ecco cosa ha detto

ROMA - Joana Sanz è al centro di tantissime attenzioni mediatiche dopo ciò che è accaduto nel locale notturno di Barcellona tra suo marito, Dani Alves, e una giovane ragazza che lo ha denunciato per stupro. Testimonianze, filmati, ricostruzioni sempre più dettagliate che non lascerebbero scampo al calciatore (attualmente in carcere), mentre la difesa sta preparando una linea che punta sulla tesi della "distorsione narrativa" – che prevederebbe il consenso della vittima – alla richiesta del rilascio e quindi agli arresti domiciliari per mancanza di reali pericoli di fuga. La moglie ovviamente sta soffrendo non poco per questa situazione e ha voluto esternare tutto il suo disagio con un post su Instagram, pubblicando anche un video dove è in compagnia della madre felice e sorridente. "Ho bisogno della tua allegria. Mi hai detto di non piangere e ti prometto che ho messo tutto dalla mia parte per non farlo. Ho i miei giorni più vivaci, ma quel freddo interiore, mi accompagna sempre… E a volte mi fa in mille pezzi. Mi sento sola, sai? Mi hai detto che dovunque sia tu saresti stato con me, ma non ti sento. Molte persone mi ameranno e lo apprezzo, ma l'amore di una madre è solo uno. Non punitemi o giudicatemi se mi vedete ballare o sorridere, cerco solo di guarire le mie ferite a modo mio, quella che fa bene a me, quello che piacerebbe a mia madre".