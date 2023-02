"Ihattaren ancora nei guai: arrestato per presunta aggressione"

UTRECHT (OLANDA) - Non c'è pace per Mohamed Ihattaren . Il 21 attaccante di proprietà della Juve è accusato di presunte violenze perpetrate nei confronti dell'ex fidanzata Yasmine . Secondo la versione online del quotidiano olandese 'De Telegraaf', l'ex giocatore dell' Ajax sarebbe infatti stato interrogato e preso in custodia dalla polizia di Utrecht . La stessa avrebbe poi fatto irruzione nella sua casa di Haarzichtlaan a Vleuten questa mattina dopo il suo arresto avvenuto ieri ad Amsterdam , dove era rientrato nel suo giorno libero in occasione del suo compleanno.

Ihattaren: si tratterebbe di un "incidente domestico"

E' la seconda volta in poco tempo che il calciatore viene ammanettato: il motivo ufficiale è un "non meglio specificato incidente domestico". L'ultimo precedente che coinvolge il classe 2002 risale allo scorso novembre quando Ihattaren sarebbe stato accusato di gravi minacce denunciate da una persona che non ha voluto rivelare la propria identità. Il talentuoso attaccante olandese, classe 2002, continua così a far parlare di sé non per le prodezze delle quali potrebbe essere protagonista ma per una serie di disavventure che sembra non avere fine.