Terremoto in Turchia, Atsu ancora disperso: l'appello dell'agente all'Hatayspor

HATAY (TURCHIA) - Cresce la preoccupazione per Christian Atsu : il 31enne nazionale ghanese, ex Chelsea e Newcastle e oggi giocatore dell' Hatayaspor , risulta ancora tra i dispersi dopo il terribile terremoto che ha colpito la Turchia . "Sono passati nove giorni dal terremoto e non abbiamo ancora localizzato Christian", afferma preoccupato il procuratore del giocatore, Nana Sechere .

Terremoto Turchia, Atsu sotto le macerie di un palazzo

Agente Atsu: "Servono risorse!"

L'agente dell'attaccante classe 1992, in Turchia per dare sostegno alla famiglia del calciatore, lancia l'allarme: "Abbiamo urgentemente bisogno di maggiori risorse, compreso un interprete che ci aiuti qui sul posto". Poi l'appello all'Hatayspor, squadra in cui milita Atsu: "Chiedo al club di occuparsi insieme a noi delle ricerche, la loro conoscenza del territorio potrebbe essere estremamente utile. Imploriamo il presidente del club e il sindaco di Hatay di mettere i soccorsi come priorità".