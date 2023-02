La regina sexy del Mondiale torna a tifare: ecco per chi

LONDRA - Ivana Knoll , la ricordate? Durante il Mondiale in Qatar la trentenne modella e influencer croata ha fatto impazzire tutti, web compreso, con le sue mise trasgressive sfoggiate sugli spalti. Ha tifato per la Croazia di Modric, il suo prefrito , poi anche lei ha dovuto arrendersi all'Argentina. Comunque, Ivana continua ad essere molto seguita (su Instagram vanta 3,5 milioni di follower) e amata sui social e nell'ultimo post che ha pubblicato ha anche rivelato per chi è tornata a tifare.

La maglia dell'Arsenal

La bellissima modella non si è persa la sfida tra Arteta e Guardiola: ha preso un volo da Miami, dove vive, per Londra e ha raggiunto l'Emirates Stadium per gustarsi da tifosa dei Gunners Arsenal-Manchester City. Sì, ha indossato la maglietta dei rossi di Londra con il numero 1 sulla schiena e Knoll scritto sulle spalle, come fosse una calciatrice. "Grazie Arsenal, sono così felice di essere qui stasera. Andiamo", ha scritto su Instagram prima del big match, vinto però poi dai Citizens: non ha portato fortuna.