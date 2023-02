Lite in autobus e aumento di stipendio: il retroscena tra Ferguson e un suo ex giocatore

Wes Brown, la lite in autobus e la reazione di Ferguson: "Mi disse di prendere il taxi. E poi mi hanno aumentato lo stipendio..."

Quattordici stagioni al Manchester United, ben 362 presenze con la maglia dei Red Devils. L'ex difensore Wes Brown ha rivelato un particolare aneddoto parlando al podcast Football Social Daily: "Sono diventato professionista a 17 anni, iniziando a giocare a 18. In quel periodo al Manchester United non avevo ancora firmato un altro contratto. Prendevo probabilmente 250 sterline a settimana. Una volta ho litigato in un autobus mentre tornavo a casa. Ferguson l'ha scoperto e mi ha urlato di non prendere più l'autobus ma il taxi. Allora gli spiegai che non potevo permettermi un taxi visto che costava 14 sterline al giorno, 7 sterline da casa mia a Salford. Ai tempi vivevo ancora con mia madre e dovevo darle un po' di soldi. A quel punto Ferguson mi disse che si sarebbe risolto tutto". Insomma, la sfuriata di Sir Alex Ferguson si trasformò in un aumento di stipendio per il giovane Wes Brown.