Atsu, il retroscena: ha cancellato un biglietto aereo poco prima del terremoto

Continua la disperata ricerca di Christian Atsu , calciatore di proprietà dell'Hatayspor ancora disperso dopo il terremoto che ha causato, finora, 41mila morti in Turchia. Intanto arrivano nuovi dettagli sulle ultime ore del ghanese, con un dirigente dell'Hatayspor, Fatih Ilek , che ha svelato un drammatico retroscena: Atsu sarebbe dovuto tornare dalla sua famiglia ma avrebbe cancellato il volo poche ore prima del terremoto.

Terremoto in Turchia, Atsu ancora disperso: l'appello dell'agente all'Hatayspor

Atsu, il racconto del dirigente

Questo il racconto del dirigente: "Aveva parlato con l'allenatore chiedendo di un po' di tempo dopo la gara col Gaziantep. 'Se trovo una squadra posso partire?', aveva detto. La sua richiesta era stata accolta anche da Demirel: Atsu non ha giocato contro il Gaziantep. Doveva partire per la Francia per raggiungere la famiglia, ma quando ha giocato bene e ha segnato contro il Kasimpasa ha annullato il biglietto aereo. Il terremoto è avvenuto nel suo giorno più felice. Aveva un volo alle 23, ma ha annullato il biglietto. Poi alle 4 del mattino c'è stato il terremoto. Una tragedia".