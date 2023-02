Budimir il tassista, ecco cosa ha fatto l'ex Crotone

ROMA - Ante Budimir ex attaccante del Crotone attualmente in Spagna all'Osasuna, qualche giorno fa è stato protagonista di un bel gesto. Il croato infatti, è stato riconosciuto e fermato per strada mentre era alla guida da una signora di 78 anni. Mari Carmen, tra l'altro tifosissima dell'Osasuna, aveva una visita in ospedale e aveva prenotato un taxi che però non è arrivato. Fatto sta che ha chiesto il passaggio proprio all'attaccante, che ha accettato, accompagnando così la signora in ospedale. Immancabile selfie di rito del croato, che poi ha inviato sul telefono della figlia dell'anziana donna, che con un pizzico di incredulità ha postato sui social questa tenera storia. Quando sport e valori vanno di pari passo...tutto è più bello. Sì, è proprio il caso di dirlo...