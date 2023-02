Dramma Atsu: il calciatore dell'Hatayspor è tra le vittime del terremoto in Turchia

Con il suo gol su calcio di punizione aveva deciso la sfida tra la sua Hatayspor e il Kasimpasa. Poi, il dramma. Christian Atsu, attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, è una delle vittime del terremoto in Turchia . Il suo corpo sarebbe stato ritrovato tra le macerie, come confermano diverse agenzie turche. L'ex giocatore di Chelsea, Newcastle e Porto militava nella squadra della provincia del Sud del Paese, la zona devastata dal sisma.

Era in un albergo

Il suo corpo sarebbe stato ritrovato qualche ora fa sotto le macerie, dopo che per giorni era stato dato per disperso. Atsu si trovava insieme a centinaia di persone in un residence di 12 piani in cui alloggiava ad Antiochia.

Le parole del procuratore

A conferma del ritrovamento del corpo le parole dell'agente di Atsu citato dall'agenzia privata turca DHA: "Il corpo senza vita è stato trovato sotto le macerie. Trovato anche il suo telefono".