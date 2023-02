Atsu, gli ultimi minuti da giocatore sono stati eroici: cosa ha fatto poco prima di morire per il terremoto

Tragedia Atsu, il racconto di Ilek

L'amatissimo attaccante ghanese è stato poi letteralmente assalito dai suoi compagni di squadra, estasiati dopo aver assistito a un gol da cineteca del compagno. La felicità prima del dramma: l'amministratore delegato dell'Hatayspor, Fatih Ilek, ha poi rivelato che Atsu avrebbe dovuto lasciare la Turchia per cercare un nuovo club poche ore prima del terremoto, per poi cambiare idea dopo la sua brillante prestazione. A una radio locale turca, Ilek poi ha raccontato: "Dopo la partita, Atsu e l'allenatore Volkan Demirel si sono abbracciati. La celebrazione di Atsu sia in campo che più tardi nello spogliatoio rimarranno per sempre nei miei occhi. Questo era il suo destino - aggiunge l'ad dell'Hatayspor - È stato ucciso da un terremoto nel suo giorno più felice. Questa è letteralmente una tragedia".