Vicino casa di Ronaldo sorgerà una città intera dentro un cubo nel deserto! Ecco dove e quanto costerà

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Se l'Arabia Saudita fa sul serio con il calcio, come dimostra lo sbarco di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr e l'ipotesi di una candidatura per la Coppa del Mondo del 2030, altrettanto si può dire per quanto riguarda l'urbanistica. Sensazionale infatti il progetto 'New Murabba' annunciato dal principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, presidente della neonata New Murabba Development Company.