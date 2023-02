Liverpool e Klopp nella bufera, i tifosi attaccano per una scelta: "Indifendibili"

ROMA - In casa Liverpool scatta la bufera. Si proprio così. In molti si chiederanno il perchè visto che i Reds sabato hanno vinto in casa del Newcastle, tornando ad esprimere buon calcio, tra l'altro alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Tutto nasce dai tifosi, dopo aver saputo che la squadra non è tornata dalla trasferta di Newcastle in pullman ma bensì in aereo. "Indifendibili". Questo è stato il commento più diffuso sui social dai supporters della squadra di Klopp, che si sono scatenati in numerosi commenti e polemiche. Ma i tifosi non hanno considerato che era stato programmato tutto in vista dell'appuntamento europeo di martedì contro il Real Madrid, per evitare un viaggio lungo e fastidioso che avrebbe strappato minuti vitali al riposo e al recupero dei calciatori. Così, contrariamente a quanto avvenuto per il viaggio d'andata, percorso in pullman per il ritorno si è noleggiato un charter privato dalla compagnia 2Excel Aviation che li ha trasportati dall'aeroporto di Newcastle all'aeroporto John Lennon di Liverpool alle 22:37 di sabato sera. E poco conta, se i tifosi non l'hanno presa bene, alle porte c'è un appuntamento troppo importante: quello contro i campioni d'Europa e i Reds, non vogliono di certo fallire.