Sale in groppa all'avversario per fermare il contropiede: il video è virale

ROMA - Quando ti dici: bisogna difendere il risultato con ogni mezzo. E Luke O'Nien, centrocampista del Sunderland, ha preso decisamente alla lettera la consegna. E' successo durante l'incontro Sunderland-Bristol City (seconda divisione inglese): siamo al 37' della ripresa, i padroni di casa sono in vantaggio per una rete a zero, ma sta per accadere l'irreparabile. Alex Scott, giocatore del Bristol, riceve palla poco prima del centrocampo, davanti a sé ha una prateria e con un tocco riesce a liberarsi proprio di O'Nien per involarsi verso la porta avversaria. E possiamo immaginare che in quell'istante Scott stia già pensando a come andare a concludere l'azione per battere il portiere avversario. Ma in quello stesso istante l'idea di O'Nien è ben più originale: vistosi superato, il centrocampista sale letteralmente in groppa all'avversario, fermandone la corsa a rete. Inevitabile l'ammonizione, come è inevitabile la "memorabilità" su internet del gesto. Lo stesso O'Nien, postando il video dell'episodio sui propri social, ha scatenato la caccia al "meme" virale: "Allora, chiarito che sono un idiota - il commento scherzoso del giocatore - vediamo di divertirci ancora di più... Il miglior montaggio video o didascalia vince una maglia del Sunderland autografata dai ragazzi".