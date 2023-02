Dopo Ronaldo l'Arabia aspetta un altro big europeo: ecco chi è

ROMA - Cristiano Ronaldo in Arabia è solo l'antipasto di quello che a breve potrà diventare il campionato saudita. Tanti campioni a fine carriera stanno ricevendo richieste con offerte di contratti da capogiro. E c'è chi aspetta e non vede l'ora di approdarci. Stiamo parlando di Sergio Ramos, che dopo l'addio con polemica con la nazionale spagnola, a giugno andrà in scadenza con il Psg. L'Al Nassr -secondo Marca- ha già fatto passi in avanti e parlato telefonicamente anche con chi gestisce i suoi interessi e a breve, le parti, si riaggiorneranno per discuterne più approfonditamente. Sarà Ramos il prossimo big a sbarcare in Arabia? Chissà...chi vivrà, vedrà...ma le probabilità sono assai alte.