Manchester United, incredibile scommessa di un tifoso: ecco quanto può vincere

ROMA - Per la prima volta dopo l'addio di Sir Alex Ferguson, il Manchester United è diventato tra le squadre più temute in Europa. I Red Devils sono infatti in corsa su quattro fronti. E fin qui tutto normale. La curiosità, secondo il sito Betfair sta in un tifoso, che talmente convinto da questo United, tanto da scommettere 28 euro (25 sterline) sulla vittoria dei Diavoli rossi in tutte e quattro le competizioni tutti. La vittoria finale, nel caso in cui questa incredibile combinazione dovesse accadere, è pari a quasi di 71mila euro. Una cifra pazzesca e che arrivati a questo punto della stagione, non è così folle da immaginare, considerato che i Red Devils attualmente sono realisticamente vicini già al primo trofeo. La squadra di Ten Hag affronterà domenica 26, nella finale della Carabao Cup il Newcastle. Ma non è tutto, perché gli inglesi sono anche al quinto turno di FA Cup e sfideranno il West Ham il 1 marzo. Una competizione in cui sono già stati eliminati Arsenal, Chelsea e Liverpool. In Europa League sono approdati agli ottavi e sulla carta l'avversaria (il Betis) potrebbe essere abbordabile e in campionato, Casemiro e compagni sono solo a -5 dalla capolista Arsenal. Insomma, sognare non costa nulla e soprattutto per questo fortunato tifoso-scommettitore, adesso è veramente tutto possibile.