Carabao Cup, festa Manchester United: il Newcastle di Karius sconfitto 2-0

LONDRA (Regno Unito) - Il Manchester United torna a vincere e lo fa a Wembley nella finale di Carabao Cup , la Coppa di Lega inglese, contro il rampante Newcastle , sconfitto in finale 2-0 con i gol nel primo tempo di Casemiro e Rashford . Primo trionfo per Ten Hag sulla panchina dei Red Devils dopo la lunga "battaglia" con Cristiano Ronaldo e l'ultimo successo dalle parti di Old Trafford targato Mourinho con l' Europa League conquistata nel 2017

Karius stavolta è incolpevole sotto gli occhi di Diletta

Questa volta non è colpa sua, magra consolazione ma un passo importante verso la "riabilitazione" sportiva. Loris Karius è tornato a giocare una finale dopo quella che suo malgrado lo ha reso celebre nel 2018, con due incredibili errori che ragalarono la Champions League al Real Madrid, quando indossava la maglia del Liverpool. Il colpo di testa di Casemiro e la conclusione di Rashford deviata in rete da Botman non sono imputabili al portiere tedesco, che oggi ha giocato con oroglio sotto lo sguardo attento da bordo campo della nuova compagna, Diletta Leotta, inviata a Londra per Dazn e che gli aveva dedicato prima della partita una struggente lettera d'amore.