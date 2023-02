Federcalcio francese nella bufera: si dimette il presidente Le Graet

Si dimette dopo 11 anni alla presidenza Noel Le Graet . L'oramai ex presidente della Federcalcio francese si è licenziato dopo essere entrato al centro di una bufera mediatica da alcuni mesi per via di alcune accuse di molestie sessuali , frasi omofobe e razziste che gli erano valse critiche da ogni parte. A peggiorare la situazione è stata una perizia, voluta dal ministero dello sport , sulla Federcalcio da lui gestita che aveva evidenziato risultati preoccupanti .

Le parole su Zidane

Tra le tante interviste rilasciate da Le Graet risulta spiccarne una in cui usa parole non proprio dolci nei confronti della leggenda del calcio francese Zinedine Zidane per quanto riguarda una possibile candidatura come ct dei Blue al posto di Dechamps, in cui ammette: "A Zizou non avrei parlato neppure al telefono. Può andare dove vuole". Di fronte al coro di proteste, si era scusato per le parole contro il "mito" dei mondiali 1998