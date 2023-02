Barcellona, Gavi perde la testa: il gesto osceno rivolto ai tifosi dell'Almeria

BARCELLONA (SPAGNA) - I sette punti di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica non bastano evidentemente a Gavi, gioiellino del Barcellona capolista della Liga. Al 18enne centrocampista non sembra infatti essere andato giù l'ultimo ko sul campo dell'Almeria che ha impedito ai blaugrana di approfittare della frenata dei 'Blancos', fermati sul pari dall'Atletico nel derby della capitale ma ora un punto più vicini alla vetta.