Superlega, nuovo attacco alla Premier: "Ha speso cifre folli, la differenza è..."

Superlega contro la Premier: "Sul mercato spese cifre folli"

Tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, l'A22 Sports ribadisce così l'ascesa ed il dominio delle squadre inglesi: "La Premier League ha costantemente speso più di ciascuno degli altri sei grandi campionati europei messi insieme negli ultimi cinque anni. L'EPL continua a dominare la spesa per i trasferimenti nel calcio europeo avendo accumulato la sconcertante cifra di 2 miliardi di euro solo nell'ultimo anno". Il tutto è stato accompagnato da un grafico per far capire meglio l'andamento e la criticità del problema.