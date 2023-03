Il riscatto di Karius raccontato con Diletta Leotta: "So quanto valgo"

“Alla fine, so quanto valgo. E so quanto vale il lavoro che faccio ogni giorno. Non ho mai dubitato di me stesso". Sono le parole di Loris Karius, che è tornato a giocare dopo due lunghissimi anni di stop, a Dazn che ha realizzato un vlog "Diletta Missione Wembley" con protagonista proprio la fidanzata Diletta Leotta. "Non ho mai dubitato di me stesso - prosegue -. Non ho mai ascoltato le persone che dubitavano di me. Non sono sorpreso dalla mia prestazione di oggi perché so quali sono le mie qualità”.