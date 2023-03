Coppa del Re, Real Madrid-Barcellona incandescente: scintille tra Vinicius Jr e Gavi

MADRID (SPAGNA) - Impazzano le polemiche nel post Real Madrid-Barcellona di Coppa del Re. Il match di andata ha visto prevalere i 'Blaugrana' di Xavi che hanno ammutolito il 'Santiago Bernabeu' grazie a un'autorete di Militao nel primo tempo. Un 'Clasico' incandescente come dimostra il nervosismo del brasiliano Vinicius Jr: l'esterno offensivo del Real Madrid è andato a muso duro contro il direttore di gara Montero, lamentandosi per le continue trattenute e scorrettezze subite dai giocatori azulgrana, uno su tutti Gavi che ha rivolto allo stesso brasiliano una frase destinata a far discutere.