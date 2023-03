Zidane al Chelsea, l'ex compagno smentisce: "Non sa l'inglese..."

LONDRA - C'è chi vuole Zidane sulla panchina del Psg come erede di Galtier, messo in discussione soprattutto dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, e chi invece scommetterebbe su Zizou al Chelsea al posto di Potter , che non sta facendo bene nonostante una campagna trasferimenti di gennaio faraonica. I Blues non vincono dal 15 gennaio contro il Crystal Palace, poi tre pareggi e tre sconfitte tra Premier e Champions, ecco perché Zidane, che è senza squadra da quando ha lasciato nel 2021 il Real Madrid , sarebbe il nome della svolta secondo i tabloid inglesi. Ma un ex Monaco, Arsenal, Barcellona e Chelsea smentisce categoricamente il possibile approdo del francese in Inghilterra.

Il futuro di Zidane

"Potrei sbagliarmi, ma non credo alla voce di Zidane che andrà al Chelsea. Il futuro di Zidane non è in Inghilterra, è altrove". Non ha dubbi Emmanuel Petit, ex compagno di squadra di Zizou nella Francia. "Ha dichiarato apertamente di preferire un gioco più tecnico. E poi non parla inglese, anche se credo che prenda lezioni. Ma uno spogliatoio oggi è popolato da diverse nazionalità e devi essere in grado di comunicare e parlare la lingua. In Inghilterra molti allenatori sono stati derisi in conferenza stampa perché non parlavano la lingua", ha aggiunto a RMC Sport.

