Bufera Ronaldo: un tifoso lo provoca con una frase su Messi. La risposta è furente

RIAD (Arabia Saudita) - Nonostante il suo rendimento sia all’altezza del nome che porta, Cristiano Ronaldo è sempre sotto esame. L’Al Nassr ha vinto l’ennesima partita di campionato, ma la sfida contro la formazione dell’Al Batin ha presentato delle difficoltà inimmaginabili. La formazione di Riad ha chiuso il primo tempo in svantaggio. E nel tunnel che porta agli spogliatoi, Ronaldo ha trovato un provocatore. “Messi è meglio di te” - afferma un ragazzo - ma la risposta del campione non tarda ad arrivare.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

La replica di Ronaldo

“Non è una partita affatto facile, non è una partita facile” ringhia Ronaldo prima di tornare nello spogliatoio per l’intervallo. Ma oltre alle parole, il fenomeno portoghese risponde con i fatti. Nella ripresa la formazione di casa realizza tre gol nell’infinito recupero - oltre quattordici minuti - assegnato dal direttore di gara. Grazie a questo successo, la squadra di Ronaldo resta in vetta alla classifica mantenendo due lunghezze di vantaggio sull’Al Ittihad.