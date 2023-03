La influencer al festino di un calciatore: “Sono andata via piangendo”

BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono andata via piangendo". Questo il racconto shock di Tatiana Kisiel , influencer che sui social ha descritto quanto le sarebbe accaduto in una festa di calciatori andata in scena in un hotel di Barcellona . Un racconto affidato a un video pubblicato su 'TikTok' che è divenuto ben presto virale, proprio nei giorni in cui tiene banco il caso Dani Alves (attualmente in carcere proprio nella città catalana in attesa di essere processato per violenza sessuale) e in Francia è stato invece incriminato per stupro Achraf Hakimi , ex terzino dell'Inter ora al Psg.

Il racconto della giovane

"I ragazzi erano arroganti e stupidi, come il 90% dei calciatori" spiega Kisiel, aggiungendo che "la prima cosa che ci hanno chiesto una volta lì è stata di lasciare il telefono alla reception, cosa che non ho fatto perché non avevo intenzione di restare in un posto chiuso e senza la possibilità di comunicare. Non mi fidavo per nulla". La giovane confessa di aver 'ingannato' la sicurezza posando solamente la cover del suo smartphone tra quelli dei suoi amici, e di essere così riuscita a filmare un episodio in particolare: "Sulla strada per il bagno ho trovato uno dei giocatori che urlava contro una delle ragazze e ho iniziato a registrarlo, se ne è reso conto e ha iniziato a inseguirmi. Mi sono chiusa in bagno e lui ha bussato alla porta, fino a quando non mi ha fatta uscire e cancellare il video". Una disavventura che la influencer non vuole assolutamente più vivere: "Ovviamente non tornerò più a una festa di calciatori".

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport