Balotelli ancora nella bufera: dura contestazione dei tifosi del Sion, cos'ha fatto

SION (Svizzera) - Non c'è pace per Mario Balotelli , ancora contestato dai tifosi del Sion , che durante il match pareggiato con il Lugano sono tornati a contestare società e giocatore, con tanto di un eloquente striscione.

"E' un regalo avvelenato"

Tanta la delusione dei supporters svizzeri, per l'andamento della squadra e le decisioni del presidente Constantin, che si era addirittura messo in panchina dopo aver esonerato prima Tramezzani e poi Celestini, prima di affidare il nuovo incarico a David Bettoni. I tifosi del club vallesano hanno esposto poi il loro malcontento, scagliandosi contro l'attaccante italiano: "Balotelli è arrivato qui per fare quello che vuole. Un regalo avvelenato".

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport