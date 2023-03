Liverpool-United, punta una sterlina su marcatori e ammoniti: la folle scommessa

ROMA - Domenica in Premier League è stata scritta un'altra pagina di storia. Proprio così, il Liverpool di Klopp infatti, ha fatto a pezzi il Manchester United ad Anfield, con il risultato di (7-0). Una sconfitta clamorosa di dimensioni bibliche per i Red Devils e che ovviamente nessuno avrebbe mai scommesso in tutti i sensi. C'è chi invece in Inghilterra ha avuto il coraggio di farlo, puntando dei soldi. Non tanti per la verità, solo un euro e dodici centesimi (una sterlina) e che hanno fruttato un incasso di oltre 1000 euro. Stiamo parlando di Jordan Attward, questo il nome dello scommettitore in questione, che non si è infatti limitato a prevedere la vittoria dei padroni di casa, né ha piazzato una puntata sul risultato esatto (che sarebbe stata comunque fenomenale…), ma ha giocato una combo di quattro eventi che si sarebbero dovuti verificare nel corso della partita tra Liverpool e United. I primi due erano che Salah e Nunez avrebbero segnato due gol o più a testa, ma il tifoso ha voluto esagerare e ci ha aggiunto le ammonizioni di Lisandro Martinez e Fabinho. Il moltiplicatore finale è schizzato a 1000 volte la posta e quindi con appena un euro giocato, si è portato a casa 1123 euro. Inoltre, lo scommettitore, ha chiuso la pratica senza dover neanche soffrire fino alla fine, visto che l'ultimo evento che aveva previsto e cioè la seconda rete di Salah, si è verificata all'83'. Un bel colpo quindi, destinato a rimanere ben impresso non solo nella mente dei tifosi del Liverpool e dei Reds visto il risultato, ma anche in quella di Jordan Attward.