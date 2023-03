Estudiantes, l'ex Roma Balbo esonerato dopo appena 7 partite

ROMA - L'ex calciatore della Roma Abel Balbo non è più l'allenatore dell'Estudiantes. Come comunicato dal club sul proprio profilo Twitter, l'ex attaccante, che era alla guida del club argentino da dicembre, è stato sollevato dall'incarico. Nella breve avventura con la sua ormai ex squadra, durata solamente 7 partite, Balbo ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Al suo posto il club ha nominato come nuovo tecnico Nery Dominguez.