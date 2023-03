Ronaldo è una furia per la sconfitta davanti a Nuno Espirito Santo

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Dopo quattro vittorie consecutive l'Al Nassr cade in casa dell'Al Ittihad di Nuno Espirito Santo, ex allenatore del Tottenham, che vince (1-0) lo scontro diretto per il campionato conquistando tre punti pesantissimi grazie a un gol segnato all'80'. Al triplice fischio Cristiano Ronaldo, in campo dall'inizio alla fine, prima saluta e ringrazia il suo pubblico sugli spalti, poi sfoga tutta la sua frustrazione per il ko. Un compagno prova a consolarlo, CR7 però si agita, sbraccia e urla qualcosa scuotendo la testa. Una sconfitta che l'ex United non ha davvero digerito e che ora proietta l'Al Ittihad in testa alla classifica, sorpassando proprio l'Al Nassr (47 a 46 punti).