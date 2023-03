Ronaldo provocato dai tifosi che inneggiano a Messi: l'incredibile reazione

Ronaldo e la reazione ai cori su Messi

È accaduto tutto durante la partita tra Al-Nassr e Al Ittihad, valida per la Saudi Pro League. Per Cristiano Ronaldo si è trattato infatti della prima sconfitta in campionato (1-0) da quando si è trasferito in Arabia Saudita, con l'Al Ittihad che ha così superato in classifica la squadra del portoghese, portandosi al primo posto a +1. L'ex pluricampione del Real Madrid si è trovato a sfogare la sua frustrazione a fine gara per il KO subito, ma c'è anche qualcos'altro che ha scatenato la sua ira. Già durante la partita, infatti, i tifosi avversari hanno iniziato a stuzzicare Cristiano Ronaldo, inneggiando al suo eterno rivale: "Messi, Messi", cantavano dagli spalti. E prontamente CR7 si è rivolto ai tifosi, prima alzando le braccia incredulo e successivamente scuotendo la testa in segno di disappunto. Iconico anche il gesto del "parla-parla" mimato con le mani, facendo intuire come quei cori per lui fossero solo chiacchiere inutili, per poi riprendere tranquillamente a giocare la partita.