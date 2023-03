Zaniolo, il messaggio del padre: "Ultimamente hai riso poco...". La risposta è inaspettata

TURCHIA - È partita col piede giusto l'avventura di Zaniolo con il Galatasaray . Dopo i gol nelle sfide amichevoli, l'ex Roma ha bagnato il suo debutto nel campionato turco, la Super Lig, con la rete decisiva al 57', quella che è valsa alla squadra di Buruk l' 1-0 e i tre punti contro il Kasimpasa . Nico è partito dalla panchina, poi è entrato ad inizio secondo tempo e dopo pochi minuti ha risolto la partita, fino a quel momento in grande equilibrio.

Il post di papà Igor e la risposta di Zaniolo

Ovviamente la gioia dal campo s'è spostata anche sui social, dove il papà di Zaniolo, Igor, ha postato un'immagine di suo figlio sorridente con Icardi e ha aggiunto questa didascalia: "Un giorno senza sorriso è un giorno perso e tu ultimamente hai riso poco. Felice di rivederti così, il resto è poca roba… love you". Tra i commenti è arrivato anche quello del diretto interessato: "L’importante è vederti orgoglioso di me, il resto non conta niente", ha risposto Zaniolo.